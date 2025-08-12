CHUPINGUAIA: PM apreende arma, drogas e prende suspeito de integrar facção criminosa

Uma ação da Polícia Militar (PM) resultou na prisão de um homem, de 31 anos, apontado como integrante de uma facção criminosa, além da apreensão de arma e drogas.

A prisão ocorreu na manhã do último domingo, 10, em Chupinguaia.

A operação teve início por volta das 11h, quando uma equipe da Polícia Militar avistou uma motocicleta vermelha com características semelhantes às de um veículo que havia fugido de uma abordagem três dias antes. A moto saiu de uma residência na Rua Dom Pedro I, local conhecido como ponto de venda de drogas.

Após o acompanhamento, os policiais conseguiram interceptar a motocicleta no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com a Rua 23. O condutor, um venezuelano de 31 anos, foi identificado e, de acordo com o registro policial, possuía um histórico criminal que inclui homicídio, tráfico de drogas e roubos.

Durante a revista, os policiais encontraram no bolso do suspeito documentos de identidade de outra pessoa. Questionado, ele afirmou que reteve os documentos como garantia.