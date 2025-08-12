Ex-morador de Cerejeiras morre em acidente de moto na Bolívia

Na última semana, o técnico agrícola Adriano Luiz Martinowski, de 45 anos, perdeu a vida em um acidente de trânsito na Bolívia.

De acordo com o laudo pericial, Adriano morreu após sofrer um traumatismo craniano enquanto pilotava uma motocicleta no município de Baures, no departamento de Beni, por volta das 23h30 do sábado, 9 de agosto.

Ao tomarem conhecimento da tragédia, seus familiares se mobilizaram para trazer o corpo de Adriano para Cerejeiras. O velório ocorreu nesta segunda-feira, 11, na capela mortuária de Cerejeiras, e o sepultamento aconteceu nesta terça-feira, 12, na mesma cidade.

Informações policiais indicam que Adriano enfrentava problemas judiciais na cidade de Cerejeiras.