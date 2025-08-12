Facebook Instagram
quarta-feira, 13 de agosto de 2025.

PF deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de capitais em RO e DF

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Guajará-Mirim/RO, Porto Velho/RO e Brasília/DF
Foto: Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 12, a Operação Vernice, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

A ação é resultado de investigações iniciadas em novembro de 2023, quando uma equipe da Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo na Rodoviária de Guajará-Mirim/RO, em posse de aproximadamente 20 kg de maconha.

A partir desse fato, foi possível identificar a atuação de um grupo com ramificações em diferentes localidades do país, voltado à comercialização ilícita de entorpecentes e à ocultação e dissimulação de valores oriundos dessa prática criminosa.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, e lavagem de capitais, além de outras sanções previstas na legislação penal.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.