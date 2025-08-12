PF deflagra operação contra tráfico de drogas e lavagem de capitais em RO e DF

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 12, a Operação Vernice, com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais.

A ação é resultado de investigações iniciadas em novembro de 2023, quando uma equipe da Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo na Rodoviária de Guajará-Mirim/RO, em posse de aproximadamente 20 kg de maconha.

A partir desse fato, foi possível identificar a atuação de um grupo com ramificações em diferentes localidades do país, voltado à comercialização ilícita de entorpecentes e à ocultação e dissimulação de valores oriundos dessa prática criminosa.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, e lavagem de capitais, além de outras sanções previstas na legislação penal.