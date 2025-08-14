Condutor é flagrado estacionando dentro de ponto de ônibus escolar e caso resulta em ação policial em Vilhena

Nesta quinta-feira, 14, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a uma denúncia recebida via aplicativo de mensagens no bairro União, em Vilhena.

A informação indicava que um veículo estaria estacionado dentro de um ponto de ônibus escolar, atrapalhando o embarque e desembarque de crianças da comunidade.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a denúncia e encontraram um Volkswagen Voyage, de cor preta, registrado e licenciado no município, parado dentro do abrigo destinado ao transporte escolar.

O condutor foi localizado e justificou que sua residência não possui garagem e que a exposição direta ao sol poderia danificar a pintura do automóvel.

Após ser informado sobre os direitos constitucionais e das implicações legais, o motorista se comprometeu a comparecer à audiência previamente agendada, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).