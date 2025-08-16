Ação conjunta do MP, PC e PM resulta em internações provisórias de jovens envolvidos com tráfico, armas e homicídios em Ouro Preto

O Ministério Público de Rondônia, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Ouro Preto do Oeste – Curadoria da Infância e Juventude –, ofereceu representação em procedimento de apuração de ato infracional envolvendo nove adolescentes do município.

A investigação é resultado de um trabalho integrado entre as instituições de segurança pública e de proteção à infância. A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Ouro Preto do Oeste, realizou diligências e produziu um relatório investigativo que apontou a atuação de uma facção criminosa no recrutamento de jovens para a prática de delitos como tráfico de drogas, posse de arma de fogo e até homicídio.

Segundo o MP, diversos adolescentes foram corrompidos e passaram a integrar a organização criminosa, o que levou ao desencadeamento da Operação Adolescência Segura.

Com base nas provas apresentadas, o Juízo da Infância e Juventude deferiu oito internações provisórias. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, iniciou o cumprimento dos mandados, logrando êxito na apreensão de parte dos adolescentes, enquanto outros seguem sendo procurados.

As ações têm como objetivo desarticular o grupo criminoso que alicia menores de idade e, ao mesmo tempo, retirar os jovens de ambientes que os expõem ao crime e colocam em risco sua própria segurança.

O Ministério Público e as demais instituições destacaram que as operações terão continuidade, reforçando o compromisso tanto no enfrentamento ao crime organizado quanto na proteção integral de crianças e adolescentes.