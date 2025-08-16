Motociclista acaba preso após realizar manobras perigosas próximo a faculdade em Vilhena

Na noite desta sexta-feira, 15, um homem identificado como D.L.S., foi preso pela Rádio Patrulha após realizar manobras perigosas e tentar fugir de abordagem na Avenida Cleber Mafra de Souza, no bairro Orleans, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os policiais realizavam patrulhamento de rotina quando, nas proximidades da faculdade FASA, flagraram o motociclista conduzindo uma Honda Biz branca em alta velocidade. O condutor trafegava em zigue-zague entre os veículos e ainda empinava a moto em uma das rodas, colocando em risco sua vida e a de terceiros.

Diante da situação, os militares acionaram sinais sonoros e luminosos, mas o motociclista não obedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. Durante a perseguição, ele realizou várias arrancadas bruscas, transitando em velocidade incompatível com a via, justamente em um trecho próximo às faculdades FASA e UNINASSAU, em horário de saída de alunos.

O acompanhamento tático se estendeu por alguns metros até que o suspeito foi capturado no cruzamento da Avenida Cleber Mafra de Souza com a Rua Mato Grosso. Questionado, D., afirmou que sua conduta teria sido apenas por “um minuto de descuido”.

Embora não apresentasse sinais de embriaguez, chamou atenção dos militares o fato de o suspeito estar utilizando tornozeleira eletrônica, autorizada pela Justiça para que ele pudesse frequentar aulas do curso de Agronomia na UNINASSAU. Conforme a Polícia Militar, D., havia deixado a prisão há apenas dois meses.

A motoneta foi entregue ao irmão do detido, enquanto ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. O homem estava em posse de um celular Iphone e uma mochila com materiais escolares, entregues ao comissariado de plantão.