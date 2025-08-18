Identificada vítima de acidente entre carreta e bicicleta elétrica em Vilhena

Foi identificada como Carmelita Fabiana da Silva, de 48 anos, a vítima do grave acidente ocorrido no final da manhã desta segunda-feira, 18, em Vilhena, envolvendo uma carreta caçamba e uma bicicleta elétrica.

De acordo com informações, o corpo da vítima foi encaminhado ao necrotério da funerária Canaã, responsável pelos trâmites legais.

A princípio, Carmelita teria sofrido traumatismo craniano, contudo, somente a necropsia poderá confirmar oficialmente a causa da morte.

O acidente aconteceu na Avenida Marechal Rondon, nas proximidades do Hospital Cooperar, saída para Cuiabá. As circunstâncias do fato ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.