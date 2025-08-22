11ª Copa Nakayama de Karatê Interestilos reúne mais de 600 atletas em Colorado do Oeste

Nos dias 16 e 17 de agosto de 2025, a cidade de Colorado do Oeste, em Rondônia, sediou a 11ª Copa Nakayama de Karatê Interestilos, evento organizado pela Associação Nakayama e supervisionado pelo sensei Aparecido Ferreira. A competição também marcou a realização da 2ª fase do Campeonato Estadual da FEKIR (Federação de Karatê Interestilos de Rondônia).

A disputa contou com a presença de 8 clubes de diferentes cidades do Estado, entre elas Colorado do Oeste, Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras, Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura, Santa Luzia, Alvorada e Porto Velho. No total, foram 651 atletas inscritos, somando 782 participações em diferentes categorias, em um ambiente marcado pela disciplina, energia e dedicação ao esporte.

Entre os destaques esteve a equipe de Cabixi, que levou 26 atletas para a competição e alcançou excelentes resultados. O grupo conquistou 21 medalhas, divididas entre ouro, prata e bronze, reforçando a tradição do município em revelar talentos no karatê.

A 11ª edição da Copa Nakayama reforça o crescimento do karatê em Rondônia e o papel da FEKIR em promover competições que incentivam o esporte, revelam novos atletas e fortalecem a prática em diversas cidades do Estado.