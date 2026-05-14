Controvérsia envolvendo redes elétricas em obras no trevo da BR-364 em Vilhena está em análise judicial, informa Energisa

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondonia (FACER)

Recebeu, nesta quarta-feira (13) uma resposta oficial da Energisa Rondônia sobre a situação envolvendo a remoção e relocação das redes elétricas de 69 KV nas proximidades das obras do trevo da BR-364, em Vilhena.

O documento, obtido pelo Extra de Rondônia, foi encaminhado à presidente da FACER, Kelly Naahmara Rodrigues Jorge, em resposta ao Ofício nº 0020/2026/FACER.

Segundo a concessionária, a demanda encontra-se atualmente sob apreciação do Poder Judiciário, aguardando audiência de conciliação. Paralelamente, o tema também vem sendo tratado administrativamente junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

No comunicado, a Energisa destaca que as partes envolvidas poderão discutir “técnica e institucionalmente” as medidas necessárias para a solução da situação que envolve as obras do trevo da BR-364, que une os municípios do Cone Sul de Rondônjia.

A empresa reafirmou ainda o compromisso com a segurança da população, o cumprimento da legislação vigente e a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia, seguindo normas técnicas e regulatórias.

A concessionária informou também que todas as manifestações e providências relacionadas ao caso serão apresentadas nos autos do processo judicial correspondente, respeitando o devido processo legal e as deliberações das autoridades competentes.

O documento foi assinado por Ivan Lima, Supervisor de Grandes Clientes da Coordenação de Relacionamento de Clientes Especiais da Energisa Rondônia.

Após o recebimento da resposta, representantes da FACER informaram que irão conversar com o presidente em exercício, Noronha, além de solicitar ao departamento jurídico da entidade uma análise detalhada do processo citado pela concessionária.