AGIV representa o Brasil em torneio internacional de ginástica na Costa Rica

A Associação de Ginástica Vilhenense (AGIV) vive um momento histórico com a realização da “Missão Costa Rica 2026”.

A delegação embarcou no último fim de semana para a cidade de Heredia, na Costa Rica, onde participa do tradicional Torneio Internacional Las Flores, considerado um dos principais eventos da ginástica na América Latina e que reúne clubes e atletas de diversos países. A AGIV é um dos três clubes brasileiros presentes na competição.

A delegação é formada por onze integrantes, entre atletas e equipe técnica, sendo sete atletas representantes da associação vilhenense. A participação internacional ocorre com o apoio de empresas, instituições e parceiros que contribuem para o fortalecimento do esporte e para o desenvolvimento social por meio da ginástica.

Antes do início oficial da competição, as atletas participaram de uma imersão cultural e linguística em San José, capital da Costa Rica. A atividade foi conduzida pela professora Vanuza Siqueira, por meio de um projeto de extensão do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) – Campus Vilhena, voltado à imersão linguística e cultural hispânica.

Durante a programação, as atletas visitaram pontos históricos, culturais e turísticos da cidade, além de terem contato direto com a língua espanhola e a cultura costarriquenha, ampliando a experiência educacional e cultural da missão internacional.

Além das disputas programadas entre os dias 15 e 17 de maio, a Missão Costa Rica também proporcionará experiências técnicas e formativas às atletas. A programação inclui treinamentos e master class com a ginasta olímpica Polina Berezina, reconhecida internacionalmente por representar a Espanha em competições mundiais e europeias de ginástica rítmica.

Segundo a associação, os conhecimentos adquiridos durante a missão serão posteriormente compartilhados com as demais atletas da instituição, por meio de oficinas e atividades voltadas às diferentes turmas atendidas pela AGIV em Vilhena.

A Missão Costa Rica mobilizou uma ampla rede de apoio em Rondônia e Mato Grosso, envolvendo patrocinadores, parceiros, familiares e empresários que contribuíram diretamente para viabilizar a participação da delegação no torneio internacional.

Atualmente, a AGIV atende mais de 200 atletas com idades entre 4 e 17 anos em Vilhena, sendo aproximadamente 100 bolsistas. As atividades são desenvolvidas em quatro polos esportivos do município, com acompanhamento de equipe multidisciplinar formada por professores, coordenação técnica e apoio psicológico.