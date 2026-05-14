Notebook da Prefeitura é furtado de carro estacionado em Vilhena; criminosos também levaram carimbos e receituários médicos

A Polícia Militar registrou um furto em interior de veículo no município de Vilhena. A vítima, um médico que atua na rede municipal, teve diversos pertences profissionais e objetos de valor subtraídos de dentro de seu automóvel.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou aos policiais que deixou o carro estacionado na parte externa de sua residência durante a noite.

Ao amanhecer, percebeu que o veículo estava aberto. Curiosamente, não foram encontrados indícios de arrombamento ou danos às fechaduras e vidros, o que levanta a suspeita de que o automóvel possa ter ficado destravado ou que tenha sido utilizado algum dispositivo para abertura eletrônica.

OBJETOS SUBTRAÍDOS

Entre os itens furtados, destaca-se um Notebook da marca Lenovo, de propriedade da Prefeitura de Vilhena, além de uma mochila preta da marca Asus.

O criminoso também levou materiais de uso exclusivo do profissional de saúde, como quatro carimbos em nome do médico e diversos blocos de receituários (nas cores amarela e azul) com o timbre da Unidade Básica de Saúde (UBS) onde a vítima trabalha.

PERÍCIA E INVESTIGAÇÃO

Devido à natureza dos objetos e à possibilidade de identificação de digitais, a perícia técnica foi acionada e compareceu ao local para realizar os levantamentos cabíveis. A guarnição da Rádio Patrulha orientou a vítima sobre a importância de preservar a cena até a finalização dos trabalhos periciais.

Diligências foram realizadas pelas imediações do bairro, mas, até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi localizado e os materiais não foram recuperados.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e as autoridades alertam para que, caso alguém encontre receituários ou carimbos jogados em via pública, informe imediatamente a polícia.