VÍDEO: jovem é intubado em estado grave após colidir contra ônibus estacionado em Vilhena

Um grave acidente de trânsito foi registrado na região central de Vilhena, deixando um jovem de 21 anos, identificado pelas iniciais L.B.F., em estado crítico.

O rapaz colidiu violentamente contra a traseira de um ônibus do transporte coletivo urbano que estava devidamente estacionado na via.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram que o motociclista trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle da direção.

Com a queda, o jovem se arrastou pelo asfalto por alguns metros antes de atingir a parte traseira do veículo de grande porte.

ATENDIMENTO MÉDICO

Uma equipe de resgate foi acionada imediatamente e prestou os primeiros socorros ao rapaz, que apresentava ferimentos graves. Ele foi transportado com urgência ao Hospital Regional.

Devido à gravidade do quadro clínico e ao estado de choque, L.B.F., precisou ser submetido ao procedimento de intubação logo após dar entrada na unidade hospitalar.

No momento, o jovem encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob monitoramento constante.

As causas exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito. Imagens de câmeras de segurança da região podem auxiliar na perícia do caso.

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