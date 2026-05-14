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quinta-feira, 14 de maio de 2026.

Adolescente denuncia agressão com soco no rosto em oficina de Vilhena

Vítima de 17 anos, que trabalha como estoquista na empresa, afirma ter sido agredida pelo filho da proprietária
UNISP Vilhena – Imagem: Arquivo Extra de Rondônia

Um adolescente de 17 anos, acompanhado por sua representante legal, compareceu à Delegacia de Polícia Civil, para registrar uma ocorrência de lesão corporal ocorrida em seu local de trabalho.

O caso aconteceu em uma oficina de motocicletas situada no município de Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o jovem trabalha como estoquista no estabelecimento. Segundo o relato registrado em boletim de ocorrência, ele teria se envolvido em uma discussão com o filho da proprietária da empresa após o mesmo ter gritado com ele na presença de terceiros.

AGRESSÃO FÍSICA

O adolescente relatou que, ao ser destratado, exigiu que o homem baixasse o tom de voz. Em resposta, o agressor desferiu um soco na boca do menor, resultando em uma lesão corporal aparente.

A vítima afirmou ainda que o suspeito frequentemente trata os funcionários aos gritos, mas que esta foi a primeira vez que a violência verbal evoluiu para agressão física.

PROVIDÊNCIAS LEGAIS

Diante do fato, a mãe do adolescente manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor da agressão. O comissariado de plantão acionou a médica legista para a realização do exame de corpo de delito, que deve comprovar a gravidade da lesão.

O caso agora segue para investigação da autoridade policial, que deverá intimar as partes envolvidas e possíveis testemunhas que presenciaram o ocorrido dentro da empresa.

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