Adolescente denuncia agressão com soco no rosto em oficina de Vilhena

Um adolescente de 17 anos, acompanhado por sua representante legal, compareceu à Delegacia de Polícia Civil, para registrar uma ocorrência de lesão corporal ocorrida em seu local de trabalho.

O caso aconteceu em uma oficina de motocicletas situada no município de Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o jovem trabalha como estoquista no estabelecimento. Segundo o relato registrado em boletim de ocorrência, ele teria se envolvido em uma discussão com o filho da proprietária da empresa após o mesmo ter gritado com ele na presença de terceiros.

AGRESSÃO FÍSICA

O adolescente relatou que, ao ser destratado, exigiu que o homem baixasse o tom de voz. Em resposta, o agressor desferiu um soco na boca do menor, resultando em uma lesão corporal aparente.

A vítima afirmou ainda que o suspeito frequentemente trata os funcionários aos gritos, mas que esta foi a primeira vez que a violência verbal evoluiu para agressão física.

PROVIDÊNCIAS LEGAIS

Diante do fato, a mãe do adolescente manifestou o desejo de representar criminalmente contra o autor da agressão. O comissariado de plantão acionou a médica legista para a realização do exame de corpo de delito, que deve comprovar a gravidade da lesão.

O caso agora segue para investigação da autoridade policial, que deverá intimar as partes envolvidas e possíveis testemunhas que presenciaram o ocorrido dentro da empresa.