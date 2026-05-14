Adolescente é apreendida em flagrante após furtar doces e chocolates em loja no centro de Vilhena

Uma adolescente foi apreendida em flagrante após cometer um furto em um estabelecimento comercial localizado na região central de Vilhena.

A suspeita foi detida por funcionários logo após sair da loja com diversos produtos escondidos em uma bolsa.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma operadora de caixa percebeu o momento em que a suspeita, retirava mercadorias das prateleiras e as ocultava sem passar pelo caixa.

Ao ser abordada já do lado externo do comércio, foram encontrados em sua posse quatro frascos de Nutella, um pacote de salgadinho Ruffles, dois tubos de Pringles, cinco pacotes de goma de mascar, seis unidades de KitKat e duas barras de chocolate.

PERFIL CRIMINOSO

Durante o atendimento da ocorrência pela Polícia Militar, a suspeita apresentou um comportamento peculiar. Ela se recusou a fornecer seu endereço residencial ou o contato de familiares, alegando apenas que sua mãe estaria internada em um hospital na capital, Porto Velho.

De forma espontânea, a adolescente afirmou aos policiais que integra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e que é conhecida no meio policial e criminoso pelo apelido de “Sementinha”.