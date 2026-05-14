Desacordo comercial termina em confusão e retirada de mercadorias em oficina de Vilhena; PM é acionada

A Polícia Militar foi acionada para intervir em um desentendimento comercial ocorrido em uma oficina de motocicletas localizada na Avenida Cleber Mafra, em Vilhena.

A situação registrada, envolveu o proprietário do estabelecimento e um representante de uma distribuidora de peças.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o proprietário do comércio, identificado pelas iniciais E., relatou aos militares que possui uma dívida de aproximadamente R$ 4 mil junto ao fornecedor, identificado como C. Durante a tentativa de quitação do débito, o comerciante propôs um parcelamento, que não foi aceito pelo representante.

RETIRADA DE PEÇAS

Segundo o relato da vítima, após a recusa da proposta e durante uma discussão verbal, o fornecedor passou a retirar diversas peças de motocicletas das prateleiras do estabelecimento. O proprietário estima que o valor dos produtos levados chegue a R$ 10 mil montante superior ao valor da dívida original.

No momento em que a guarnição da Polícia Militar chegou ao endereço, o representante da distribuidora já havia deixado o local. Os policiais realizaram diligências, mas não conseguiram localizá-lo de imediato para ouvir sua versão dos fatos.

PROVIDÊNCIAS

Diante do cenário de exercício arbitrário das próprias razões ou furto, dependendo da interpretação jurídica posterior, a guarnição colheu todos os dados e orientou a vítima sobre os procedimentos legais necessários.

O boletim de ocorrência foi registrado para que o caso seja apurado pelas autoridades competentes na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).