VÍDEO: loja é alvo de furto em Vilhena; criminoso quebra porta de vidro com bloco de cimento e acaba preso pela PM

A loja Havan, localizada na Avenida Marechal Rondon, no bairro Vila Operária, em Vilhena, foi alvo de um furto durante a madrugada.

A ação criminosa mobilizou a Polícia Militar, que agiu rápido e conseguiu prender o autor do crime em flagrante.

De acordo com o que apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegarem no local, os militares constataram que a porta frontal de blindex do estabelecimento havia sido estilhaçada. Para arrombar a entrada, o criminoso utilizou um bloco de cimento, do tipo meio-fio.

FLAGRANTE PELAS CÂMERAS

O representante da loja, identificado pelas iniciais E., apresentou as imagens do sistema de monitoramento interno à guarnição. Nos vídeos, foi possível visualizar nitidamente o suspeito quebrando o vidro, entrando na loja e furtando uma caixa de som da marca WAAW, modelo Alock, de cor preta. Após o crime, o indivíduo fugiu em direção à rodovia BR-364.

Mesmo utilizando um boné e um capuz cinza na tentativa de esconder o rosto, as características físicas e as vestimentas do agente foram facilmente identificadas pelos policiais.

PRISÃO E RECUPERAÇÃO DO OBJETO

De posse das características, a Polícia Militar iniciou patrulhamento pelas imediações e localizou o suspeito, identificado pelas iniciais S.S., escondido no banheiro de uma empresa de molas nas proximidades.

Inicialmente, ele negou a autoria do furto, mas, diante das evidências registradas pelas câmeras de segurança, acabou confessando o crime e indicou o local onde havia ocultado o produto do furto.

A caixa de som foi recuperada intacta. Durante a abordagem, o homem, que não portava documentos de identificação, forneceu inicialmente um nome falso aos policiais.

Posteriormente, ele admitiu a mentira, alegando que havia faltado a uma audiência judicial na cidade de Sinop (MT) e acreditava que houvesse um mandado de prisão expedido contra ele, motivo pelo qual tentou ludibriar a guarnição.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

Além do objeto recuperado, um aparelho celular pertencente ao conduzido também foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

>>>Vídeo abaixo: