Residência é arrombada e guarda-roupas é furtado em Vilhena

A Polícia Militar registrou um furto em uma residência localizada na Rua Sergipe, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena. O crime foi percebido após vizinhos notarem sinais de arrombamento no local.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais G. D., relatou que o imóvel é utilizado para locação mobiliada e para guardar alguns pertences pessoais. Ele foi avisado por um vizinho de que o cadeado do portão principal havia sido estourado.

Ao entrar na casa para verificar a situação, o proprietário constatou que os criminosos haviam subtraído um guarda-roupas de madeira. Não há informações sobre como o móvel foi transportado ou se houve a participação de mais de um envolvido na ação.

A guarnição da Rádio Patrulha realizou diligências por toda a região do Parque Industrial na tentativa de localizar o objeto ou identificar suspeitos, mas, até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para investigação.