Adolescente reincidente é apreendido com bicicleta elétrica furtada em Vilhena

A Polícia Militar, por meio da Patrulha Reforço, realizou a apreensão de um adolescente por furto, em Vilhena.

O jovem, já conhecido no meio policial por envolvimento em furtos de motocicletas e bicicletas elétricas, foi flagrado com um veículo furtado há apenas dois dias.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares realizavam ronda de rotina quando avistaram o menor conduzindo uma bicicleta elétrica de cor vermelha.

Ao ser abordado, ele afirmou que o veículo possuía nota fiscal e que o documento estaria com sua namorada, porém, não conseguiu comprovar a versão nem estabelecer contato com a suposta proprietária.

LIGAÇÃO DIRETA E REGISTRO DE FURTO

Durante a vistoria técnica no veículo, os policiais constataram que a bicicleta estava funcionando por meio de “ligação direta”, o que reforçou a suspeita de crime. Ao consultarem o número de série no sistema, confirmaram que o bem havia sido furtado na última terça-feira, 12 de maio.

DESABAFO DA FAMÍLIA

Ao entrar em contato com a mãe do infrator, a equipe policial ouviu um desabafo de impotência. A genitora informou que já havia visto o filho com a bicicleta, mas que ele alegava pertencer à namorada.

Exausta com as constantes práticas ilícitas do adolescente, ela afirmou que não compareceria à UNISP, alegando “não saber mais o que fazer” diante da reincidência do filho.

O histórico do menor impressiona pela frequência: apenas nos últimos dois meses, esta foi a terceira vez que ele foi conduzido à delegacia por crimes semelhantes.

O adolescente e a bicicleta recuperada foram apresentados ao comissário de plantão na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determina.