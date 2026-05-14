Deputada Lebrinha garante R$ 155 mil para projeto social em Governador Jorge Teixeira

O município de Governador Jorge Teixeira foi contemplado com um recurso de R$ 155 mil para o custeio do projeto Leite da Mesa, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD). O investimento atende a pedido do parceiro do mandato, Celso Leite, e já foi empenhado e pago.

O projeto Leite da Mesa é uma iniciativa do Governo de Rondônia voltada ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação realiza a distribuição de leite e busca contribuir para a segurança alimentar de crianças, idosos e famílias atendidas pelos programas sociais do município.

O recurso será utilizado na manutenção e continuidade do projeto, garantindo o atendimento das famílias beneficiadas.

“A destinação desse recurso garante continuidade a um projeto importante para as famílias que mais precisam. O objetivo é contribuir para que o atendimento chegue à população em situação de vulnerabilidade social”, afirmou a deputada.

A parlamentar também destacou a parceria com o Governo de Rondônia no atendimento das demandas apresentadas pelos municípios. Segundo a deputada, a atuação em conjunto tem possibilitado investimentos em ações sociais e programas que atendem diretamente a população do interior do estado.