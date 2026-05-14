Semana da Família APAEana promove integração, conscientização e fortalecimento dos vínculos familiares em Chupinguaia

A APAE está realizando nesta semana uma programação especial em alusão à Semana da Família APAEana, com atividades voltadas à valorização da família no processo de desenvolvimento, acolhimento e inclusão das pessoas com deficiência assistidas pela instituição.

De acordo com a diretora administrativa da APAE, Rosana Chrisosthemos, a iniciativa busca fortalecer os vínculos familiares e destacar a importância da participação da família no desenvolvimento dos assistidos. Segundo ela, a programação foi preparada para proporcionar momentos de conscientização, acolhimento e integração entre famílias, alunos e profissionais da instituição.

As ações tiveram início na manhã desta quarta-feira, com uma caminhada pelas ruas da cidade reunindo alunos, familiares, profissionais e apoiadores da causa. A mobilização começou na tradicional Praça do Boi e percorreu pontos importantes do município, como a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Câmara de Vereadores e Posto Ribeiro.

Durante o trajeto, os participantes levaram mensagens de conscientização sobre inclusão, respeito, união familiar e acessibilidade. A ação contou ainda com o apoio da Polícia Militar, responsável pelo acompanhamento e segurança da caminhada.

Encerrando a programação do primeiro dia, foi realizada uma roda de conversa abordando a importância da família no cotidiano das pessoas com deficiência e os desafios enfrentados pelos assistidos e seus familiares. O momento promoveu troca de experiências, acolhimento e reflexões sobre a construção de uma sociedade mais inclusiva e humana.

Segundo Rosana Chrisosthemos, a Semana da Família APAEana reforça que a família é peça fundamental no processo de desenvolvimento dos assistidos, atuando como base de apoio, incentivo e superação diária.

O encerramento das atividades acontecerá na sexta-feira, dia 15 de maio, às 19h, na sede da instituição. A programação contará com apresentações, palestras, dinâmicas, música ao vivo, sorteio de brindes e jantar de confraternização entre as famílias participantes.