Câmeras flagram dupla furtando motocicleta de pátio de transportadora em Vilhena

Uma motocicleta Honda NXR 125 Bros, de cor vermelha, foi furtada do pátio de uma empresa de transportes localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

O crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira, 13 de maio, e foi registrado por câmeras de segurança.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima, identificada pelas iniciais W. S., trabalha como motorista na transportadora e utiliza o veículo para se deslocar ao serviço.

Ele relatou aos policiais que estacionou a motocicleta no local destinado aos funcionários por volta das 20h de terça-feira. Ao retornar para buscá-la na quarta-feira, percebeu que o veículo havia sido subtraído.

AÇÃO COORDENADA

Durante o atendimento da ocorrência, a Polícia Militar analisou as imagens do sistema de monitoramento da empresa. Os registros mostram que, por volta da meia-noite, dois indivíduos chegaram ao pátio, acessaram o veículo e fugiram conduzindo a motocicleta sem autorização.

A dinâmica capturada pelas lentes evidencia que os criminosos agiram de forma coordenada, configurando o concurso de agentes.

As imagens, que mostram os envolvidos e o modo de operação, foram anexadas ao boletim de ocorrência para auxiliar a Polícia Civil na identificação e localização dos suspeitos.

O VEÍCULO

A motocicleta possui placa NBZ-3168, de Vilhena. Até o momento, o veículo não foi recuperado. Informações que ajudem a localizar a moto ou identificar os autores do crime podem ser repassadas via 190 (Polícia Militar) ou 197 (Polícia Civil).