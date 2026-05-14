Queda de motocicleta em buraco na BR-435 deixa passageira ferida entre Cerejeiras e Colorado

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima no km 22 da BR-435, no trecho entre as Linhas 4 e 5, em Cerejeiras.

O incidente, ocorrido por volta das 20h de quarta-feira, 13 de maio, reforça o estado de alerta sobre as condições de trafegabilidade na rodovia.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial encontrou o Corpo de Bombeiros já realizando o resgate da vítima, que foi encaminhada ao hospital local para atendimento médico emergencial.

DINÂMICA DO ACIDENTE

De acordo com o relato de familiares que estiveram no local, a vítima estava na garupa de uma motocicleta Honda Bros. Ao passar pelo referido quilômetro, a condutora acabou colidindo com buracos situados bem ao centro da pista de rolamento.

O impacto causou a perda imediata da estabilidade do veículo, resultando na queda da passageira.

Em decorrência do impacto contra o solo, a passageira sofreu lesões aparentes nos braços, cabeça e na região das nádegas. A condutora, por sua vez, não se feriu.

PROVIDÊNCIAS

Por se tratar de uma rodovia federal, a Polícia Militar acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que é a autoridade competente para os procedimentos administrativos e perícia técnica.

Fotografias do local e das condições da pista foram registradas para subsidiar o relatório oficial.

Os policiais também se deslocaram até a unidade hospitalar para colher os dados da condutora e da passageira, finalizando o registro da ocorrência para as devidas apurações legais sobre a responsabilidade das condições da via.