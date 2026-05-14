PM recupera motocicleta furtada em pátio de empresa e fecha “central de desmanche” e tráfico em Vilhena

Uma operação da Polícia Militar, realizada nesta quinta-feira, 14 de maio, resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na desarticulação de um ponto de tráfico e ocultação de veículos ilícitos em Vilhena.

A ação teve início após a equipe da Rádio Patrulha obter informações sobre o furto de uma Honda Bros, placa NBZ-3168, ocorrido no dia anterior.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, as diligências levaram os policiais até um indivíduo conhecido pela alcunha de “Pitoco”, abordado na Rua Pernambuco, no bairro Parque Industrial Novo Tempo.

Ao ser questionado, ele confessou saber onde o veículo estava escondido e guiou os militares até uma área de mata nos fundos do bairro Cidade Jardim II, onde a motocicleta foi recuperada.

IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES E “QG” DO CRIME

O suspeito detido afirmou que apenas ajudou a esconder o veículo e apontou outros dois indivíduos, conhecidos como “Gordinho” e “Dezenove”, como os autores diretos do furto praticado no pátio de um estabelecimento.

Dando continuidade à ocorrência, a PM deslocou-se até uma residência na Rua Sergipe, local já monitorado pelo serviço de inteligência por servir de base para a movimentação de veículos roubados.

No endereço, os policiais não encontraram os autores do furto, mas localizaram um homem identificado como M., que já possui histórico criminal por transporte de veículos furtados.

DROGAS E TORNOZELEIRA ELETRÔNICA

Durante a varredura no terreno, que possui duas edificações, a polícia encontrou entorpecentes em ambos os imóveis:

Nos fundos: Na casa de uma mulher identificada pelas iniciais J. S. A., que utiliza tornozeleira eletrônica e já possui condenação por tráfico, foram encontradas 14 gramas de crack escondidas no banheiro.

Na frente: Foram localizadas 28 gramas de cocaína, porções de maconha e uma balança de precisão. Além disso, os militares desenterraram 37 gramas de crack que estavam ocultas no quintal.

O suspeito M., assumiu a propriedade das drogas encontradas na casa da frente. Diante do flagrante, todos os envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com a motocicleta recuperada e os entorpecentes apreendidos, para a formalização da prisão e demais providências judiciais.