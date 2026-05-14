Clínica de medicina do trabalho é alvo de furto no centro de Vilhena

Uma clínica de medicina do trabalho, localizada na Avenida Capitão Castro, no centro de Vilhena, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira, 14 de maio.

O crime foi descoberto pela gerente do estabelecimento ao chegar para abrir o local no início da manhã.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a funcionária constatou que o interior da clínica estava revirado e sentiu falta de diversos equipamentos e valores.

Ao todo, foram subtraídos três notebooks (das marcas Lenovo, Samsung e Philco), três aparelhos celulares e aproximadamente R$ 200,00 em espécie que estavam no caixa.

DINÂMICA DO CRIME

Durante a inspeção realizada pela Polícia Militar, foi possível traçar a provável rota utilizada pelo invasor. O autor teria acessado os fundos do imóvel após usar uma lixeira como apoio para escalar e transpor o portão elétrico. Uma vez na área posterior, ele arrombou a janela de vidro da sala de segurança para ingressar no prédio.

Uma chave de fenda com cabo preto foi encontrada sobre uma mesa, próxima ao local de onde os computadores foram retirados, e foi isolada para investigação. A polícia acredita que o criminoso utilizou o mesmo caminho da entrada para fugir com os objetos furtados.

INVESTIGAÇÃO

A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários e coletar possíveis digitais.

Um fator que dificulta a identificação imediata do autor é que o estabelecimento não possui sistema de monitoramento por câmeras, e nenhuma residência ou comércio vizinho possui equipamentos que tenham flagrado a ação.

A guarnição realizou o registro fotográfico da cena e patrulhamentos pela região central, mas, até o momento, nenhum suspeito foi detido e os bens não foram recuperados.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.