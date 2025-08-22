Anderson Pereira assume direção-geral da AROM a convite de Hildon Chaves

O ex-deputado estadual e policial penal Anderson Pereira foi confirmado como novo diretor-geral da Associação Rondoniense de Municípios (AROM).

O convite partiu do presidente da entidade, Hildon Chaves, que destacou a importância de fortalecer a atuação junto às prefeituras de Rondônia.

Ao assumir a função, Anderson Pereira ressaltou o compromisso de intensificar as parcerias institucionais com os gestores municipais, garantindo apoio técnico e ampliando as condições de trabalho das administrações locais. Segundo ele, o objetivo é oferecer melhores ferramentas para que os prefeitos possam atender às demandas da população com mais eficiência.

“É mais um desafio importante na minha trajetória, que recebo com determinação e responsabilidade. Tenho certeza de que, com muito trabalho, poderemos fazer a diferença e contribuir para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou.

A AROM desempenha papel estratégico na articulação entre municípios e governo estadual, sendo responsável por apoiar a gestão das prefeituras em áreas como planejamento, captação de recursos e políticas públicas. Com a chegada de Anderson Pereira à direção-geral, a expectativa é de maior integração e fortalecimento da representatividade municipal.