Deputado Eyder Brasil participa de inauguração do projeto “Ellas por Ellas” em Ariquemes

O deputado estadual Eyder Brasil participou da inauguração do projeto “Ellas por Ellas: apoio que acolhe, amor que cura”, em Ariquemes (RO).

A iniciativa tem como objetivo oferecer acolhimento, escuta e oportunidades de capacitação para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O evento reuniu mais de 100 pessoas e marcou o início de uma ação voltada para transformar vidas por meio do fortalecimento emocional e da geração de renda. O projeto conta com rodas de conversa mediadas por psicóloga e assistente social, além de cursos voltados para o desenvolvimento de habilidades e incentivo ao empreendedorismo.

Durante a inauguração, Eyder Brasil destacou a importância de iniciativas que resgatam a autoestima e oferecem novas perspectivas para mulheres que enfrentam dificuldades.

“Esse projeto é um espaço de esperança, de apoio e de construção de um futuro melhor para cada mulher atendida, oferecendo não somente suporte emocional, mas também ferramentas para a autonomia financeira, promovendo dignidade e novas oportunidades de vida.” afirmou o parlamentar.