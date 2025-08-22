Lebrinha reforça saúde com entrega de veículo à UBS em Buritis

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) entregou ao município de Buritis um carro 0KM para reforçar o atendimento da UBS local. A ação integra uma das emendas parlamentares da deputada, que já destinou mais de R$ 637 mil ao município.

A entrega contou com a presença do prefeito Valteir, do secretário municipal e da enfermeira Nuza. O veículo permitirá o transporte de profissionais de saúde e equipamentos, agilizando atendimentos no município.

“Meu objetivo é contribuir para que a população tenha acesso mais rápido e seguro aos serviços de saúde”, afirmou a deputada Lebrinha.

A deputada também destacou que, como sempre fez questão de combater a descentralização, busca garantir que recursos e serviços essenciais cheguem de forma direta aos municípios.