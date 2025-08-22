Polícia flagra usuário com cachimbo de crack e apreende drogas e bicicletas furtadas em Vilhena

Na noite da última quarta-feira, 20, a guarnição da Patrulha Reforço, em patrulhamento ostensivo pela Avenida Barão do Rio Branco, esquina com a Rua José de Alencar, no centro de Vilhena, abordou um indivíduo em atitude suspeita, o que resultou na apreensão de drogas e bicicletas de origem ilícita.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a equipe policial identificou I.P., conhecido no meio policial como usuário de entorpecentes, que transitava em uma bicicleta e, ao perceber a aproximação da viatura, mudou repentinamente sua rota de forma evasiva. Durante a busca pessoal, foi encontrado em sua posse um cachimbo artesanal utilizado para consumo de crack.

Questionado sobre a atitude, I., admitiu que se dirigia a uma residência na mesma avenida para adquirir drogas. Diante da informação, os policiais se deslocaram até o endereço indicado. No local, ao chamarem pelo morador, ouviram o barulho do acionamento de uma descarga sanitária e, ao entrar, constataram resquícios de crack no piso e ao redor do vaso, indicando que o suspeito tentava se desfazer de uma quantidade maior da droga.

No interior do imóvel foram localizadas duas bicicletas, sendo uma da marca Colli, cor preta, e outra da marca Scud, preta e vermelha. Após consulta, verificou-se que a bicicleta Colli possuía registro de furto.

O morador foi identificado como L.H.S.D., conhecido como “LK” ou “Batata”, já monitorado por envolvimento com entorpecentes. Ele afirmou ter comprado as bicicletas no mesmo dia por R$ 500,00 de um homem conhecido apenas como “Pedreiro”, em negociação intermediada por um amigo identificado por chamado A.

Sobre o comércio de drogas, L.H., negou, mas entregou voluntariamente cerca de 3 gramas de crack e 11 gramas de maconha, alegando que a quantidade seria para consumo próprio.

Diante dos fatos, tanto L.H., quanto I., foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

As drogas e as bicicletas apreendidas foram apresentadas ao comissário de plantão para as providências legais cabíveis.