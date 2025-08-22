Sílvia Cristina vai entregar cheque de R$ 100 mil para o Centro Social Madre Mazzarello

A deputada federal Sílvia Cristina fará a entrega de um cheque simbólico de R$ 100 mil para o Centro Social Madre Mazzarello, no bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho.

A solenidade de entrega está marcada para a próxima segunda-feira, dia 25 de agosto, às 14h30, a

“O recurso já foi entregue e está servindo à entidade, ajudando na manutenção e custeio das atividades. Nesta segunda, vamos oficializar a entrega e anunciar novos investimentos, numa continuidade dessa parceria com o Centro Social Madre Mazzarello, que já enviamos outros recursos, em anos anteriores”, explicou a deputada.

O recurso será aplicado na manutenção e custeio da instituição, que oferece cursos de qualificação, atividades esportivas e de recreação. O Centro está localizado na rua Ibrahim Sued, 5176, bairro Socialista, atendendo a comunidade da zona Leste da Capital.

“Nosso mandato investe no social, são cerca de R$ 50 milhões já destinados para este setor, pois temos um objetivo muito claro: cuidar da nossa gente e essa parceria com entidades com trabalho sério, nos ajuda a atingir esse objetivo”, finalizou Sílvia Cristina.