sábado, 30 de agosto de 2025.

Eyder Brasil realiza 3ª edição do projeto Cidadania no Bairro no Nacional em Porto Velho

Mutirão de serviços gratuitos acontece neste sábado (30) na Escola Oswaldo Piana e reúne atendimentos de saúde, cidadania, lazer e assistência social para a comunidade
Deputado estadual Eyder Brasil/Foto: Divulgação

O bairro Nacional, em Porto Velho, recebe neste sábado (30) a 3ª edição do projeto “Cidadania no Bairro”, iniciativa do deputado estadual Eyder Brasil.

O evento acontece a partir das 9h, na Escola Oswaldo Piana, e promete levar um mutirão de serviços gratuitos à população da região.

Durante a ação, moradores terão acesso a consultas médicas em diversas especialidades, atendimento odontológico, corte de cabelo, orientações jurídicas, atividades recreativas e emissão de documentos, como carteira de identidade. O projeto conta com o apoio de órgãos estaduais, municipais e instituições parceiras, que se unem para oferecer serviços essenciais em um só lugar.

Segundo o deputado Eyder Brasil, o objetivo é aproximar o poder público da população e facilitar o acesso a atendimentos básicos. “Nosso mandato tem o compromisso de promover inclusão social, cuidando da saúde, do bem-estar e dos direitos da comunidade. Queremos que cada cidadão tenha acesso ao que precisa, sem burocracia e sem precisar se deslocar grandes distâncias”, afirmou.

O Cidadania no Bairro já atendeu quase 3 mil pessoas em suas duas primeiras edições, realizadas nos residenciais Morar Melhor e Orgulho do Madeira, consolidando-se como uma das principais ações sociais do mandato do parlamentar.

