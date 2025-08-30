Motorista capota veículo na zona rural de Vilhena e é encaminhado ao Hospital Regional

Na noite deste sábado, 30, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com capotamento na estrada Kapa 152, zona rural de Vilhena.

No local, a guarnição da Rádio Patrulha identificou o condutor do veículo, J.N., que dirigia um automóvel VW Saveiro em direção à área urbana da cidade.

Segundo relato, ao se aproximar dos bairros Residencial União e Residencial Maria Moura, por um momento de descuido, foi surpreendido por irregularidades na via, perdendo o controle da direção e capotando o carro.

O motorista relatou dores em várias partes do corpo e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Regional, onde permaneceu sob cuidados médicos. Questionado, afirmou não ter ingerido bebida alcoólica e não apresentou sinais de embriaguez, sendo dispensado da realização do teste de alcoolemia.

O local do acidente foi preservado pela polícia, mas, conforme informou a equipe da Politec, não houve deslocamento para realização da perícia. A via foi desobstruída para restabelecer o fluxo normal do trânsito.

A ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade judiciária para as providências cabíveis.