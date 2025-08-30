Thiago Flores garante R$ 500 mil para asfalto em Vale do Anari

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) esteve nesta quinta-feira (28) no município de Vale do Anari para assinar a ordem de serviço da pavimentação asfáltica das ruas São Luís, Tancredo Neves e Manaus.

A obra será possível graças à destinação de R$ 500 mil em emendas parlamentares feitas pelo parlamentar.

Segundo o prefeito Cleone, a população convive há anos com os transtornos causados pela lama no período de chuvas e a poeira no período de seca, o que afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores.

“Essa obra representa muito mais do que asfalto. É saúde, bem-estar e dignidade para cada família que mora nessas ruas. Estou feliz em poder contribuir com recursos que vão transformar a realidade do município”, afirmou o deputado Thiago Flores.

Com a assinatura do contrato, as obras devem começar nos próximos dias, beneficiando centenas de famílias e trazendo melhorias significativas na infraestrutura urbana de Vale do Anari.