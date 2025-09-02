Deputado Cássio Gois valoriza tradição e inovação na 40ª EXPOPIB que começa hoje

A partir desta terça-feira, 2 de setembro, o Parque de Exposições Franco da Rocha se transforma no grande palco da 40ª Exposição e Feira Agropecuária e Agrotecnológica de Pimenta Bueno (EXPOPIB). O evento, que segue até o dia 6 de setembro, promete noites inesquecíveis, reunindo lazer, cultura, negócios e entretenimento para toda a família.

Considerada uma das maiores e mais tradicionais feiras agropecuárias de Rondônia, a EXPOPIB atrai produtores rurais, empresários, investidores e visitantes de diversas cidades. Durante cinco dias, a feira movimenta a economia local, gera empregos temporários e fortalece a cadeia produtiva do agronegócio e do turismo.

O deputado estadual Cássio Gois, parceiro da feira, destaca a importância de apoiar um evento tão grandioso, que vai muito além do entretenimento:

“A EXPOPIB é muito mais do que uma festa. Ela representa oportunidades, negócios, geração de renda e fortalecimento da nossa cultura. É uma honra apoiar um evento que valoriza o agronegócio e movimenta diversos setores da economia”, ressaltou o parlamentar.

Graças ao apoio do deputado, a entrada é gratuita em todos os dias de programação, inclusive nos shows nacionais, além de estacionamento sem custo, garantindo que mais famílias possam participar e aproveitar cada momento.

A 40ª EXPOPIB traz uma programação musical imperdível, com artistas de renome nacional:

• 02/09 (terça-feira): Israel & Rodolffo

• 03/09 (quarta-feira): Waldonys

• 04/09 (quinta-feira): David Quinlan (show gospel)

• 05/09 (sexta-feira): Léo & Raphael

• 06/09 (sábado): Marcynho Sensação

Além dos shows, o público poderá conferir rodeios, provas de laço, exposições tecnológicas, rodadas de negócios, palestras e leilões, tornando a feira um evento completo para todos os gostos.

O deputado Cássio Gois reforça o convite à população de Pimenta Bueno e região, enaltecendo a parceria do Governo através da Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL)

“Esse evento é uma celebração da nossa cultura. Quero parabenizar a SEJUCEL pela liberação do recurso, fundamental para a realização da 40ª EXPOPIB, e agradecer ao nosso governador, coronel Marcos Rocha, pelo apoio constante às feiras agropecuárias de Rondônia. Essa parceria tem fortalecido o agronegócio, incentivado os produtores rurais e movimentado a nossa economia. É assim, unindo esforços, que conseguimos promover eventos grandiosos e valorizar ainda mais a nossa região.”