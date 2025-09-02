Policial militar envolvida em acidente nesta terça-feira segue internada e aguarda resultados de exames

Na manhã desta terça-feira, 2, por volta das 09h, a guarnição de trânsito da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Paraná, cruzamento com a Travessa 816, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

No local, foi constatada uma colisão transversal envolvendo a motocicleta Honda/Biz 125, conduzida pela policial militar R.P., que se deslocava ao Batalhão, e um caminhão Volvo/VM 270, dirigido por R.K.O.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a policial seguia pela Avenida Paraná, sentido BR-364, quando no cruzamento colidiu com o caminhão, que realizava conversão à esquerda para acessar a Travessa 816.

Com o impacto, a militar sofreu corte na face e fortes dores na região torácica. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos, encaminhando a vítima ao Hospital Regional de Vilhena (HRV), onde permanece em observação.

Segundo informações, ela já realizou exames de raio-x, que confirmaram fraturas, e aguarda o resultado de uma tomografia após queixas de dores na cabeça.

Quanto ao condutor do caminhão, o teste de etilômetro resultou negativo para ingestão de álcool. No caso da policial, em razão dos ferimentos, não foi possível realizar o exame.

A equipe da Politec compareceu ao local, realizando os levantamentos técnicos e liberando a via após a conclusão dos trabalhos periciais.