Recurso do senador Jaime Bagattoli vai permitir a realização de 8 mil ultrassonografias em Vilhena

Buscando diminuir a fila de espera e agilizar o atendimento com especialistas médicos, o

senador Jaime Bagattoli (PL) acaba de investir um recurso na saúde de Vilhena para a

realização de 8 mil ultrassonografias.

O valor, na ordem de R$ 500 mil, já está na conta do município que já iniciou os

atendimentos. A expectativa é realizar cerca de 1 mil ultrassonografias mensais nos

próximos oito meses. O exame é essencial, pois serve de triagem para o encaminhamento a especialistas médicos ou validar procedimentos cirúrgicos.

“O investimento na saúde é um compromisso que eu tenho com os 52 municípios de

Rondônia. E é muito importante que a gente tenha uma boa gestão para que os recursos

cheguem onde mais se precisa. Por isso, parabenizo aqui o trabalho do prefeito Flori, do

vice Donadoni e do secretário Wagner Borges que têm focado esforços para melhorar a

saúde da população”, declarou o senador.

Além do investimento para as ultrassonografias, Bagattoli investiu mais de R$ 22 milhões na saúde, recurso que já permitiu a contratação de especialistas médicos, a compra completa de um aparelho de ressonância magnética e a aquisição de um ônibus adaptado para o transporte de pacientes.