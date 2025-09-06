Garçom se entrega após esfaquear homem em frente a lanchonete em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 5, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma pessoa ferida com intenso sangramento em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço informado, a guarnição da Rádio Patrulha não encontrou a vítima, que já havia sido socorrida pelo pai e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na unidade de saúde, os policiais conversaram com V., namorada da vítima, identificada como R. A testemunha relatou que ambos estavam numa lanchonete no Park Shopping Vilhena, quando R., foi ao banheiro e demorou a retornar. Ao procurá-lo, encontrou-o em discussão com o garçom identificado como D., funcionário da casa, além de seguranças, sem saber ao certo o motivo da desavença.

Segundo V., o casal foi retirado do local devido ao bate-boca. Já do lado de fora, ao deixarem o estacionamento de motocicleta, ela notou D., correndo em direção a R., e proferindo ameaças de morte. Em seguida, o casal colidiu com um carro estacionado e caiu ao solo. Nesse momento, o suspeito, armado com um objeto perfurocortante, desferiu vários golpes contra R., que só não sofreu lesões mais graves devido à intervenção de V., que tentou conter o agressor.

A vítima foi transferida em estado delicado ao Hospital Regional de Vilhena, onde permanece sob observação médica.

Diante das informações, a guarnição retornou ao local, que já estava fechado, e conversou com o proprietário, identificado como C., que confirmou o nome completo do funcionário como D.O., mas não soube informar seu endereço. A testemunha reconheceu o agressor por fotografias.

Enquanto a PM finalizava a ocorrência, a central recebeu ligação do próprio D., que informou estar disposto a se entregar. Ele foi localizado em frente ao estabelecimento, abordado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Em depoimento, D., afirmou que foi insultado por R., dentro da lanchonete e que este teria o ameaçado de morte em razão de uma mulher chamada L., ex-companheira da vítima e diarista no local.

O garçom relatou que, após o casal ser retirado pelos seguranças, R., retornou de motocicleta fazendo novas ameaças. Temendo pela própria vida, ele teria perdido o controle e atacado a vítima com um canivete.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil.