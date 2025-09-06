PM flagra trio com drogas em “boca de fumo” no bairro Cristo Rei, em Vilhena

Na manhã deste sábado, 6, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Cristo Rei, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha flagrou três homens envolvidos com drogas dentro de uma residência abandonada, localizada na Rua 1505 esquina com a Rua 1512, que vinha sendo utilizada como ponto de consumo e comércio de entorpecentes.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao notar movimentação suspeita no local, a equipe policial realizou abordagem a três indivíduos que estavam reunidos. Durante a ação, A.A.S., foi flagrado fumando crack em um cachimbo artesanal, que também era usado por K.S.P.

No entanto, K., que usava um moletom vermelho, desobedeceu às ordens dos policiais e tentou fugir, mantendo uma das mãos escondida. Após insistente verbalização, ele arremessou ao chão uma faca com cerca de 30 centímetros de lâmina, que estava oculta na manga da roupa. Em seguida, acabou contido e, durante a revista, foi encontrada em sua posse uma pedra de crack de aproximadamente um grama.

Já com L.X., os policiais localizaram várias pedras de crack embaladas em plástico verde, além de outras porções de crack e maconha guardadas em um frasco, totalizando cerca de nove gramas de drogas.

Com A., além do cachimbo artesanal, havia resquícios da droga em uso. Em depoimento, ele disse ser usuário e que havia adquirido a pedra de crack de L., por R$ 20. K., também assumiu ser usuário, mas não quis revelar a origem do entorpecente.

Por sua vez, L., afirmou ser usuário, alegando que teria comprado a droga de terceiros, mas não informou nomes.

Diante das circunstâncias, foi constatado o comércio ilícito de drogas no local. Os três receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada e serão tomadas as providências cabíveis.

Ainda segundo a polícia, L., apresentava uma lesão na mão esquerda, semelhante a queimadura, que teria sido causada por líquido quente em data anterior, conforme relatado por ele.