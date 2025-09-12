Homem baleado durante discussão em lanchonete na BR-174 morre na UTI do HR de Vilhena

Morreu na manhã desta sexta-feira, 12, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, José Lisboa Junior, vítima de disparo de arma de fogo.

O crime aconteceu na noite de terça-feira, 9, por volta das 20h, em uma lanchonete localizada às margens da BR-174, a cerca de 60 quilômetros de Vilhena, sentido Juína-MT.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, José chegou à unidade de saúde consciente, mas em estado grave, com múltiplas perfurações no hemitórax esquerdo. Antes de ser submetido a cirurgia, ele apenas declarou ter “levado um tiro de bobeira”, sem dar maiores detalhes sobre a ocorrência.

A Polícia Militar, acompanhada de uma segunda guarnição e da perícia técnica, foi até o local indicado, onde encontrou a motocicleta Yamaha/Factor YBR 125 preta, pertencente à vítima, caída ao solo, além de pertences espalhados.

O proprietário da lanchonete relatou que havia deixado o local desde às 14h e, ao retornar por volta das 20h, foi informado por um caminhoneiro que seu funcionário, conhecido pelo apelido de “Cuiabano”, havia discutido com a vítima devido ao consumo de bebida alcoólica.

Ainda conforme o caminhoneiro, durante a discussão, José teria sacado uma faca de aproximadamente 30 cm e tentado golpear o suspeito. Em reação, “Cuiabano” teria se apossado de uma espingarda e disparado contra a vítima. Após o crime, ele fugiu levando a arma de fogo e até o momento não foi localizado.

A perícia apreendeu a faca, que estava acondicionada em bainha, e a motocicleta foi removida à UNISP de Vilhena para as providências legais.

A funerária Santo Cristo é responsável pelos trâmites de velório e sepultamento da vítima.