Câmara garante avanços para servidores em tratamento de saúde em Vilhena

Em diálogo produtivo com o prefeito Delegado Flori, a Câmara de Vereadores de Vilhena conquistou, nesta sexta-feira (19), uma importante flexibilização na lei recentemente aprovada que trata da remuneração dos servidores municipais afastados para tratamento de saúde.

A redação original da norma previa que a remuneração fosse calculada a partir de uma média salarial desde 1994, o que poderia reduzir em até 50% o valor recebido por alguns servidores em licença médica. Com a alteração acordada, o cálculo passará a considerar a média dos últimos 12 meses, praticamente eliminando perdas nesse requisito.

Além disso, os parlamentares garantiram mais um avanço: os servidores em tratamento de câncer terão preservadas até mesmo as verbas variáveis, como funções gratificadas, comissões e adicionais (com exceção da produtividade).

A conquista é resultado de uma série de reuniões entre vereadores, Sindsul, IPMV, Semad e o prefeito nos últimos dias, culminando no encontro realizado nesta tarde no gabinete do Executivo.

Essa alteração assegura que os servidores, em momentos delicados de saúde, não sofram quedas bruscas em sua remuneração, permitindo uma recuperação mais digna e tranquila. O texto de modificação já está pronto e será votado em regime de urgência.