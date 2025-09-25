Briga de casal em via pública termina com ambos feridos e conduzidos à delegacia em Cerejeiras

Na noite de quarta-feira, 24, por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua Castelo Branco, no bairro José Anchieta, em Cerejeiras, após denúncia de que estaria acontecendo uma briga de casal em via pública.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais constataram que os envolvidos já haviam se evadido, iniciando então buscas pelas imediações.

Durante o patrulhamento, a guarnição localizou C.S.S., cerca de duas quadras do ponto informado, apresentando múltiplos ferimentos e sangrando. Questionado sobre o ocorrido, ele relatou ter sido agredido por sua esposa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Hospital São Lucas.

Na sequência, a equipe deslocou-se até a residência do casal, também na Avenida Castelo Branco, onde encontrou V.A.S., que se identificou como mulher trans e companheira de C., há cerca de um ano. Ela declarou que ambos faziam uso de bebidas alcoólicas e que teria ocorrido apenas uma discussão verbal. Contudo, os policiais verificaram que V., também apresentava lesões visíveis no rosto.

Diante da situação, a guarnição conduziu os dois envolvidos à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis. Já na unidade policial, V.A.S., negou ter sido agredida pelo esposo e recusou-se a ser fotografada para registro das lesões.

A ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão, que deverá adotar as medidas de polícia judiciária pertinentes ao caso.