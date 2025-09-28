Motorista perde controle e colide contra árvore em Vilhena

Na tarde deste domingo, 28, um motorista de uma VW Saveiro perdeu o controle da direção e colidiu contra uma árvore na Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América, em Vilhena.

O condutor, identificado pelas iniciais D.C., foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional, apresentando fratura na clavícula e um corte no antebraço. Ele afirmou não se lembrar do ocorrido.

A via foi liberada após autorização da Politec e o veículo entregue a um condutor habilitado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.