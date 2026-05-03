Adolescente embriagado é apreendido dirigindo picape em Vilhena

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar na noite de sábado, 2 de maio, após ser flagrado conduzindo um veículo de forma irregular no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento tático de rotina nas proximidades de uma conveniência da região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares interceptaram um automóvel VW Saveiro, de cor vermelha, licenciado em Alto Paraíso.

Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por ser menor de idade. Questionado pelos policiais, o jovem alegou que pegou o veículo de um conhecido apenas para “dar uma volta”.

SINAIS DE EMBRIAGUEZ

Durante a interpelação, o menor admitiu ter ingerido bebida alcoólica, afirmando ter tomado “uns três goles”. Os policiais notaram que o adolescente apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, odor etílico, desordem nas vestes e estado de sonolência.

Ao ser submetido ao teste do etilômetro, foi constatado o índice de 0,05 mg/l de ar expelido pelos pulmões. Diante dos fatos, foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

PROCEDIMENTOS LEGAIS

O veículo foi liberado no local e entregue à mãe do adolescente. O menor recebeu voz de apreensão e foi conduzido à presença da autoridade judiciária para as providências cabíveis.

A mãe do jovem acompanhou todo o desfecho da ocorrência, dispensando a necessidade de acionamento do Conselho Tutelar no momento da abordagem.