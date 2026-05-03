Motociclista é preso por dirigir embriagado e fazer “zigue-zague” em avenida de Vilhena

Um homem foi preso pela Polícia Militar no sábado, 2 de maio, após ser flagrado conduzindo um ciclomotor de forma perigosa e sob efeito de álcool no bairro Embratel, em Vilhena.

A abordagem ocorreu durante um patrulhamento tático de rotina na Avenida Mato Grosso.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares avistaram o condutor, identificado pelas iniciais L. D., em uma velocidade incompatível com a via e realizando manobras em “zigue-zague”, negligenciando as normas de segurança do trânsito.

SINAIS DE EMBRIAGUEZ

Ao receber ordem de parada, o homem desembarcou do veículo e admitiu prontamente aos policiais que havia ingerido “mais de uma garrafa de cerveja”.

Durante a fiscalização, os militares notaram que o condutor apresentava sinais clássicos de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados, odor etílico, desorientação e forte falta de equilíbrio, chegando a escorar-se na viatura para não cair.

O homem aceitou realizar o teste do etilômetro, que constatou o índice de 0,51 mg/l de ar expelido pelos pulmões, valor que configura crime de trânsito.

PROCEDIMENTOS

Diante do flagrante, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

O veículo foi removido ao pátio da CIRETRAN local devido às infrações cometidas.