Garçom é esfaqueado ao pedir para homem se retirar de conveniência em Vilhena; suspeito foi preso em flagrante

Uma tentativa de homicídio mobilizou a Polícia Militar no sábado, 2 de maio, em uma conveniência localizada na Avenida Sabino Bezerra de Queiróz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A agressão ocorreu após um funcionário do estabelecimento tentar intervir em uma situação de importunação.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada com a informação de que um crime estaria em andamento no local.

Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima com um sangramento no antebraço direito, enquanto o agressor já estava contido pela equipe de segurança do comércio.

A DINÂMICA DO CRIME

A vítima, que trabalha como garçom no local, relatou que o agressor entrou no estabelecimento e passou a importunar os clientes. Ao solicitar que o homem se retirasse para evitar o acionamento da polícia, o suspeito reagiu de forma violenta.

De posse de uma arma branca (possivelmente uma faca), o agressor desferiu um golpe contra o garçom, atingindo seu braço.

O crime não foi consumado devido à intervenção imediata dos seguranças, que imobilizaram o homem até a chegada dos militares. A vítima foi conduzida ao Hospital Regional para receber atendimento médico.

HISTÓRICO CRIMINAL E PRISÃO

De acordo com a polícia, o autor das agressões é conhecido no meio policial pela prática reiterada de crimes e possui diversos registros de prisões anteriores. Ao ser questionado sobre o ocorrido, ele optou pelo direito de permanecer em silêncio.

Apesar de buscas minuciosas terem sido realizadas nas adjacências do estabelecimento, a arma utilizada no crime não foi localizada.

O homem recebeu voz de prisão e foi apresentado à autoridade judiciária para que as medidas legais cabíveis sejam aplicadas.