PM prende dupla e recupera motocicleta e objetos furtados em Vilhena

Na tarde deste domingo, 28, durante patrulhamento tático na Avenida Celso Masutti com a BR-174, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, a Polícia Militar realizou uma dupla detenção após um fragrante de irregularidade veicular e a recuperação de produtos de furto.

A guarnição identificou uma motocicleta Honda CG 125 Titan (placa NDC-5592) que havia sido vista horas antes sendo pilotada perigosamente, avançando semáforos e transitando em alta velocidade, o que configura infração gravíssima.

Em uma consulta detalhada, a PM descobriu que a placa pertencia, na verdade, a uma motoneta Honda Biz 110I (placa NDC5F92), indicando que a placa da Titan havia sido adulterada.

O proprietário do veículo, I.R.O., compareceu ao local e confirmou a adulteração da placa por um desconhecido. No entanto, ele admitiu ter pleno conhecimento do dolo ao transitar livremente com o veículo clonado. I., recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

Próximo à abordagem da motocicleta, os policiais flagraram J.W.S.L., conhecido por diversos delitos de furtos, saindo da casa de máquinas do gerador de um posto de combustíveis.

A atitude suspeita do homem, que não possuía documentos de identificação, levou os militares a revistarem o local. Escondidos dentro da pequena construção, foram encontrados um violão elétrico da marca Tagima e dois brinquedos Caminhão Patriota Iveco Havan, que J., não soube explicar a origem.

Diante dos fatos, J., também recebeu voz de prisão. Ambos os detidos foram apresentados à autoridade judiciária para as providências legais cabíveis.