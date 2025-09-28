Polícia flagra galos de rinha em situação de maus-tratos em Vilhena

Na manhã deste domingo, 28, a Polícia Militar localizou 14 galos da raça Índio Moura em situação de maus-tratos em um imóvel no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Além dos animais, que estavam sem alimentação e apresentavam ferimentos, uma adolescente e duas crianças foram encontradas sozinhas na residência, o que levou ao acionamento do Conselho Tutelar.

Durante patrulhamento pela Rua João Liberto Muhl, a guarnição da Rádio Patrulha foi chamada para apoiar outra equipe em uma ocorrência. No local, os militares encontraram uma estrutura semelhante a uma arena de brigas de galos, com espaço circular, porém, sem plataforma e arquibancadas.

A equipe foi recepcionada por uma adolescente, que autorizou a entrada da polícia e informou que o pai mantém criação de aves destinadas à rinha, além de todo aparato usado no preparo dos animais, como gaiolas, tesouras, fitas e esporas.

A jovem ainda relatou que não ocorrem mais embates no quintal, mas confirmou que as aves estavam sem água e ração. Também estavam na casa outros dois menores, sem a presença de responsáveis, o que, segundo a PM, caracterizou abandono de incapaz.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e a Polícia Ambiental mobilizada para recolher os animais, que serão avaliados por um médico veterinário.

Enquanto as aves eram colocadas na viatura, uma mulher identificada pelas iniciais E.F.N., mãe das crianças, chegou ao local e recebeu voz de prisão. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça.