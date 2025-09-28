Técnico em enfermagem é encontrado morto dentro de apartamento em Vilhena

Na manhã deste domingo, 28, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível morte natural em uma residência localizada na Rua João Liberto Muhl, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.
De acordo com informações apuradas, a solicitante relatou que o imóvel possui apartamentos de aluguel, sendo que em um deles morava Carlos Henrique de Souza, técnico em enfermagem, que não era visto desde a última quinta-feira, 25.
Vizinhos disseram que um forte odor começou a exalar do local e, nesta manhã, foi percebida grande quantidade de moscas saindo pela janela do banheiro. Com autorização da proprietária, a porta foi arrombada e o corpo de Carlos Henrique foi encontrado no banheiro, já em avançado estado de decomposição.
A Polícia Técnica Científica (Politec) realizou os trabalhos de praxe, e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil. O corpo foi encaminhado ao necrotério, onde passará por exame pericial que deve apontar a causa da morte.