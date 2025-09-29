Discussão termina em tentativa de homicídio a tiros em Vilhena

Na noite de domingo, 28, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua 1507, bairro Cristo Rei, em Vilhena.

No local, os militares conversaram com um homem identificado como C., morador do imóvel. Ele relatou que seu ex-cunhado, C.D., havia deixado uma motocicleta em sua casa no sábado e, no domingo, retornou para buscá-la.

Segundo C., quando C.D., entrou no terreno, um vizinho identificado como L.G., que mora quase em frente ao imóvel, iniciou uma discussão. Em seguida, foram ouvidos de dois a três disparos de arma de fogo. Ao sair de dentro da residência, C., encontrou C.D., ferido na cabeça. A vítima foi socorrida em estado grave por uma pessoa que estava em sua companhia, em uma motocicleta.

Ainda conforme o relato, logo após os disparos, L.G., também deixou o local em uma motocicleta Titan preta, junto com outra pessoa, tomando rumo ignorado.

A perícia constatou marcas de sangue no chão e nas paredes da residência, além de um óculos caído, possivelmente pertencente ao autor. Havia ainda vestígios de sangue no trajeto que seguia até a casa de L.G., levantando a suspeita de que ele também tenha sido baleado.

A residência de L.G., estava fechada, e até o encerramento da ocorrência ele não havia procurado atendimento na UPA ou no hospital.

A perícia criminal recolheu vestígios, os óculos e uma cápsula de disparo. A arma utilizada não foi localizada. L.G., ainda não foi formalmente qualificado, mas uma foto dele foi anexada ao registro feito na Delegacia de Polícia Civil.