Vouggue Models promove evento “Mulheres que Brilham” com palestras e networking em Vilhena

No próximo dia 11 de junho, Vilhena receberá o evento “Mulheres que Brilham”, uma iniciativa promovida pela Vougge Models com o objetivo de fortalecer o protagonismo feminino por meio de palestras, networking, troca de experiências e desenvolvimento pessoal.

A programação será realizada no Old Ranch e contará ainda com coquetel, sorteio de brindes e música com DJ.

Organizado por Raquel Gregio, da Agência Voggue Models, o evento tem como objetivo proporcionar conhecimento, inspiração e conexões entre mulheres de diferentes áreas de atuação. A iniciativa conta com o apoio de Jaqueline Rocha e Elessandra Goes.

Entre as palestrantes confirmadas está Danielly Almeida, que abordará o tema da autoestima e da imagem pessoal como ferramentas estratégicas para alcançar melhores resultados na vida pessoal e profissional. “Aprenda a usar a autoestima e a imagem pessoal de forma intencional e estratégica para potencializar os seus resultados” será a proposta apresentada durante a palestra.

Outra convidada é Eucilia Modesto, que levará ao público reflexões sobre a saúde mental da mulher empreendedora, tema cada vez mais presente no cotidiano feminino diante dos desafios de conciliar carreira, negócios, família e bem-estar emocional.

Além do conteúdo voltado ao desenvolvimento pessoal e profissional, o evento também busca promover momentos de integração entre as participantes, criando um ambiente de acolhimento, aprendizado e valorização da mulher.

As interessadas podem obter mais informações pelo telefone (69) 98419-2632.