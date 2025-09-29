Ex-marido invade casa com caminhão e ameaça matar atual namorado da ex em Vilhena

Na noite de domingo, 28, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Avenida 1701, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, onde um homem derrubou o portão da casa da ex-companheira com um caminhão.

No local, a vítima relatou estar separada de W., há cerca de três meses e possuir uma medida protetiva contra ele. Ainda segundo a mulher, estava em casa com o atual namorado, D., que havia deixado seu veículo, um Cobalt branco, estacionado no quintal, quando W., chegou, deu marcha a ré com o caminhão e invadiu a residência, destruindo o portão e atingindo a traseira do automóvel.

Após o ato, o suspeito deixou o local e continuou enviando mensagens de ameaça pelo WhatsApp, afirmando que iria “terminar o serviço” e que mataria o namorado da ex-companheira “como se mata um porco”.

Parte do muro, o portão de grade e o carro ficaram danificados. A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não localizou o suspeito.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.